Шесть улиц Калуги временно отключат от электричества

Шесть улиц Калуги будут отключены от электричества 1 июля. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает газета «Весть» со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу.

Так, с 9:00 до 16:00 без света останутся дома 1–25, 2–26 на 1-й Загородной улице, дома 2–29 на 2-й Загородной улице и дома 2, 5, 7, 9, 11 на улице Параллельной.

С 13:00 до 17:00 электричество отключат в домах 137а, 149, 155, 157 на улице Баррикад, дома 7, 7а–39 в Резервном переулке и дома 4, 4а и 6 в Паровозном переулке.

Отключение связано с проведением ремонтных работ.

16 июля жители сразу нескольких домов в Колпинском районе Санкт-Петербурга в результате коммунальной аварии остались без электричества и водоснабжения. Инцидент произошел на улице Веры Слуцкой. По предварительным данным, причиной отключений стал прорыв трубы с горячей водой, однако причины и обстоятельства аварии всё еще выясняются. Людям приходилось передвигаться по подъезду в полной темноте.