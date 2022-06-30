Иномарка сбила 11-летнюю девочку на переходе в Омске

В Омске водитель иномарки сбил 11-летнюю школьницу, которая переходила дорогу. Девочку доставили в больницу, сообщает региональное УМВД.

Авария произошла днем в четверг, 30 июня, на Иртышской набережной. По предварительным данным, 62-летний водитель Kia Rio в районе дома 48 сбил девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», несовершеннолетняя получила различные травмы и была доставлена в больницу. Организована проверка инцидента, все обстоятельства устанавливаются.

Ранее 30 июня сообщалось, что в Омской области за последние 10 дней произошло 21 ДТП с участием пешеходов. Два человека погибли.