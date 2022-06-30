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Жителям Тверской области напомнили о правилах безопасности на воде

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В управление МЧС по Тверской области жителям региона напомнили о правилах безопасности на воде. Об этом в четверг, 30 июня, сообщают «Тверские ведомости».

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Спасатели предупредили, что не стоит заплывать далеко от берега, купаться следует исключительно в специально отведенных для этого местах. В незнакомом месте нужно сначала проверить дно.

«Купаться в одиночестве, особенно если не очень хорошо плаваете, не стоит. Если что-то случится, некому будет прийти на помощь. Очень опасно с незнакомом месте нырять, прыгать в воду — можно удариться головой о сваю, корягу, грунт и сломать шейные позвонки, что влечет потерю сознания и гибель», — говорится в сообщении ведомства.

В случае усталости необходимо перевернутся на спину, лечь на воду и дать отдых рукам и ногам. При попадании в течение не нужно с ним бороться. По течению необходимо попытаться выплыть к берегу.

Также в МЧС предостерегли от ложных сигналов бедствия и от употребления алкоголя во время купания. Также, по совету специалистов, следует избегать купания сразу после еды. Кроме того, не стоит плавать в холодной и грязной воде.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области двое мужчин утонули возле шлюза на Волго-Донском судоходном канале. Тело одного погибшего нашли в камере шлюза, второго мужчину отнесло на 1 км от места происшествия.

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