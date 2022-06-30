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Ресурсы МИЦ «Известия» в мае вновь стали самыми цитируемыми СМИ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Не изменяя своим традициям, ТОП-10 самых цитируемых газет в мае 2022 возглавила Газета «Известия». Об этом свидетельствуют данные компании «Медиалогия».

Майский индекс цитируемости издания составил 2853,86. Вторую и третью строчки заняли газеты «Коммерсанть» (ИЦ: 2082,16) и Ведомости (ЦИ: 787,15).

«Лидер рейтинга – Известия», — отмечается в сообщении. Самыми цитируемыми темами мая стали материалы газеты о смене названия McDonald's в России, а также обсуждение в Минтрансе введения нового сбора при покупке авиабилетов.

Телеканал РЕН ТВ стал лидером среди самых цитируемых ТВ-каналов в соцмедиа. Индекс цитируемости за май 2022 года составил 426,726. Помимо этого, ТВ-канал РЕН ТВ входит в тройку самых цитируемых в СМИ ТВ-каналов месяца. В ТОП материалов вошли: «Следствие потребовало заочный арест Невзорова» и «Кипелов рассказал, что он считает Родиной».

При подсчете рейтинга учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события.

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