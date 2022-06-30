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Путин возложил цветы к памятнику разведчикам-нелегалам СВР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президент России Владимир Путин в четверг, 30 июня, возложил цветы к монументу разведчикам-нелегалам в честь 100-летия управления нелегальной разведки Службы внешней разведки. Памятник расположен в штаб-квартире СВР.

Букет красных роз российский лидер положил под мелодию композиции «С чего начинается Родина» из советской кинокартины «Щит и меч» о прикинувшемся немецким офицером разведчике в ходе Великой Отечественной войны.

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Российская нелегальная разведка была основана 28 июня 1922 года — советские власти создали закордонное отделение Иностранного отдела Государственного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР.

В настоящий момент данное ведомство носит название Управление «С» СВР.

Скульптурная композиция установлена напротив входа в СВР. Монумент, к которому президент России возложил букет роз, получил название в честь девиза СВР «Отечество, доблесть, честь».

20 декабря 2020 года Путин посетил штаб-квартиру СВР в день ее 100-летия и в ходе своего визита возложил цветы к монументу в честь российских разведчиков.

Российский лидер поздравил работников органов безопасности, отметив, что защита Родины от внешних и внутренних угроз, а также защита ее суверенитета и национальных интересов являются для них «главным делом всей жизни».

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