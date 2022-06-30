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В ДНР не обсуждали обмен приговоренных к смертной казни наемников

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Фото: ТАСС/EPA/STRINGER
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Обмен приговоренных к смертной казни иностранных наемников не стоит на повестке дня. Об этом 30 июня заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«На данном этапе этот вопрос даже не обсуждается», — сказал он в эфире «России 24».

Также глава ДНР рассказал, что осужденные пока не просили о помиловании.

Ранее в этот же день Пушилин назвал циничным обращение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) к России по поводу приговоренных к смертной казни. Он отметил, что ДНР как суверенное государство готова сама принять заявление.

Пушилин подчеркнул, что за восемь лет ЕСПЧ ни разу не откликнулся на многочисленные призывы о помощи со стороны народа Донбасса, который все эти годы подвергался обстрелу со стороны киевских боевиков.

Верховный суд ДНР 9 июня приговорил двух британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также подданного Марокко Брагима Саадуна к смертной казни. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляционную жалобу на решение суда.

Подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.

11 июня президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ на территории РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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