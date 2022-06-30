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Пушилин заявил о договоренности ДНР с Сирией по взаимному открытию посольств

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Фото: Global Look press/Evgeny Philippov
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Есть договоренность с Сирией по взаимному открытию посольств. Об этом в четверг, 30 июня, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Суверенитет ДНР и ЛНР официально признала Сирия. Онлайн спецоперации на Украине 29 июня
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«Есть предварительная договоренность, реализовывается техническая часть по поводу открытия посольств дипведомств», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, признание ДНР Сирией является решеным вопросом, однако юридическое оформление — процесс небыстрый, остались технические детали.

Днем ранее сирийское министерство иностранных дел сообщило, что Дамаск решил признать независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник, решение о признании Сирией независимости ДНР и ЛНР на данный момент не формализовано, оно оговаривается в договоре «О дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи», который еще не подписан.

В министерстве иностранных дел Украины заявили о разрыве дипломатических отношений с Сирией в ответ на признание ею ДНР и ЛНР.

11 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ведутся переговоры о возможности признания республики другими странами. По его словам, есть страны, которые к этому готовы.

РФ признала независимость и суверенитет ДНР и ЛНР 21 февраля после обращения глав республик к президенту Владимиру Путину. На данный момент независимость признали три государства: Россия, Абхазия и Южная Осетия.

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