Пушилин заявил о договоренности ДНР с Сирией по взаимному открытию посольств

Есть договоренность с Сирией по взаимному открытию посольств. Об этом в четверг, 30 июня, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Есть предварительная договоренность, реализовывается техническая часть по поводу открытия посольств дипведомств», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, признание ДНР Сирией является решеным вопросом, однако юридическое оформление — процесс небыстрый, остались технические детали.

Днем ранее сирийское министерство иностранных дел сообщило, что Дамаск решил признать независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник, решение о признании Сирией независимости ДНР и ЛНР на данный момент не формализовано, оно оговаривается в договоре «О дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи», который еще не подписан.

В министерстве иностранных дел Украины заявили о разрыве дипломатических отношений с Сирией в ответ на признание ею ДНР и ЛНР.

11 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ведутся переговоры о возможности признания республики другими странами. По его словам, есть страны, которые к этому готовы.

РФ признала независимость и суверенитет ДНР и ЛНР 21 февраля после обращения глав республик к президенту Владимиру Путину. На данный момент независимость признали три государства: Россия, Абхазия и Южная Осетия.