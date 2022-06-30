Путин рассказал о планах публично проанализировать развитие ситуации в мире

Президент РФ Владимир Путин намерен одно из своих следующих публичных выступлений посвятить анализу развития ситуации в мире.

«Считаю необходимым посвятить анализу развития ситуации в мире одно из своих следующих выступлений», — сказал он в штаб-квартире Службы внешней разведки (СБР) РФ по случаю столетия отечественной нелегальной разведки.

Ранее в четверг Путин на Петербургском международном юридическом форуме заявил о формировании многополярной системы в мире. Он указал, что этот процесс необратим.

По мнению президента РФ, область права на сегодняшний день нуждается в развитии, но некоторые страны подменяют право диктатом и намеренно отказываются от принципов гуманизма и справедливости.

23 июня Путин на саммите БРИКС заявил, что роль этого сообщества (входят Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) сейчас востребована для выстраивания многополярного мира. Он подчеркнул, что транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации.

До этого, 25 марта, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также заявил о конце однополярного мира. По его мнению, США больше не являются хозяевами мира.