Два десятка пешеходов попали под колеса авто в Омской области за 10 дней

На территории Омской области за последние 10 дней зафиксировано 21 ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

В результате наездов пострадали 19 человек, еще двое погибли. Отмечается, что причиной практически всех ДТП стала неосторожность пешеходов при переходе проезжей части. Люди перебегали дорогу в непредусмотренном для этого месте.

В Госавтоинспекции подчеркивают, что все участники движения несут ответственность за свою жизнь и здоровье, пишет ИА «Город55». Даже пересекая дорогу по переходу со светофором, необходимо убедиться, что водитель точно вас видит и пропускает.

«В процессе дорожного движения водителю следует четко контролировать ситуацию и быть максимально внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно к детям, находящимся в непосредственной близости от проезжей части или переходящим дорогу», — заявили в ГИБДД.