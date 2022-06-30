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В Москве задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау

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В Москве задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау. Его обвинили в хищении денежных средств вуза, по делу уже проходят экс-замминистра просвещения Марину Ракову и ректора «Шанинки» Сергея Зуева. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве 30 июня.

«Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств РанХиГС», — говорится в сообщении.

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Он обвиняется в совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Следствие запросило домашний арест для ректора РАНХиГС. Ходатайство об избрании такой меры пресечения на срок до 7 августа поступило в Тверской районный суд Москвы. Отмечается, что изоляция Мау позволит контролировать его общение и не даст ему воздействовать на свидетелей по этому делу, так как часть из них находится в служебной от него зависимости.

В этот же день сообщалось, что Мау был задержан на основании показаний Раковой и экс-заместителя гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгения Зака. Кроме того, стало известно, что у задержанного куплены билеты в Турцию на 2 июля, из чего можно сделать вывод, что он может скрыться.

Расследование проводится в рамках уголовного дела по факту хищений денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году. В октябре прошлого года в РАНХиГС опровергали информацию о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Фонда новых форм развития образования.

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