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Омбудсмен ДНР рассказала о попытках ВСУ склонить пленных к признанию вины

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Освобожденных из украинского плена 47 граждан ДНР пытали и пытались обманом склонить к признанию вины. Об этом рассказала 30 июня омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.

«Практических всех склоняли к тому, чтобы они признали свою вину для того, чтобы их впоследствии осудить. И говорили о том, если признаете вину, тогда вас поменяют. Если этого не будет, то, соответственно, вас на обмен не пустят. Что, соответственно, не есть истина», — рассказала она журналистам.

Она также добавила, что пленных пытали. Теперь омбудсмен республики намерена на основании этих фактов обратиться в международные организации.

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Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что с Украиной произведен обмен пленными, с каждой стороны возвращено по 144 бойца. Он отметил, что несколько из переданных пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в плачевном состоянии. У некоторых из них тяжелые ранения с ампутацией конечностей и другими осложнениями.

6 апреля в Минобороны РФ рассказали, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, «которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны».

Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что все совершившие в отношении пленных российских солдат военные преступления будут найдены и предстанут перед судом.

Следственным комитетом возбуждено уже несколько уголовных дел по фактам издевательств над военнослужащими ВС РФ, взятых в плен на Украине.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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