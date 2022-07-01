Куда подать

Решение акционеров «Газпрома» не выплачивать дивиденды стало роковым для российского фондового рынка 30 июня — индекс Московской биржи падал на 7%. Это неудивительно, учитывая, что вес бумаг компании в индексе российской площадки составляет солидные 15%. Кроме того, отказ одного из отечественных гигантов от выплаты дивидендов негативен для экономики страны еще по двум причинам.

Во-первых, это сокращает объем единовременных потенциальных вливаний в российскую экономику со стороны частного капитала. Да, рост НДПИ для газового гиганта поможет закрыть вопросы бюджета и может даже увеличить фискальные стимулы, но тут встает вопрос эффективности траты этих средств. А во-вторых, учитывая особую популярность бумаг «Газпрома» в портфеле розничных и даже институциональных инвесторов в РФ, произошедшее может надолго отпугнуть частный капитал от российского фондового рынка.

Похожая реакция могла бы быть только от решения Сбербанка, но последний уже давно заявил об отказе от дивидендов за 2021 год, поэтому всё было учтено в ценах. При этом не стоит ждать, что решение «Газпрома» повлияет на решение других компаний — в каждом случае всё, вероятно, будет решаться в индивидуальном порядке.

В ближайшие месяцы движение курса рубля и степень дальнейшего санкционного давления будут определять динамику российского фондового рынка. Касательно первого я не жду существенного восстановления импорта до начала осени, а значит, в отсутствие каких-либо специальных мер со стороны ЦБ серьезной девальвации курса рубля не будет. Говоря о санкциях, я не жду и ослабления этого давления на котировки российских бумаг, хотя предполагаю, что будущие ограничительные меры со стороны ЕС и США теперь, вероятно, будут носить скорее точечный характер.

Если исключить новые внешние шоки, связанные с санкциями, то я также отмечаю риски внутреннего регулирования, что может сильно ударить по бизнесу. Так, меры по увеличению налоговой нагрузки, введению лимита цен на определенную продукцию, ограничению по экспорту и прочие могут стать еще большим шоком для российского рынка, чем внешнее давление.

В моменте я вижу ключевую поддержку для рынка в потенциальном фискальном стимулировании. Оно, конечно, в текущее время звучит сомнительно, однако всё же власти традиционно поддерживают ряд отраслей в кризисные периоды. Например, такие как строительство. Другие потенциальные драйверы — корпоративные и зависят от конкретных компаний.

Суммируя всё вышесказанное, ожидаю нейтральную динамику российского рынка в ближайшие месяцы.

Во всей этой ситуации инвесторам всё же постепенно следует возвращаться на российский рынок, учитывая текущие крайне низкие уровни котировок. Но стоит заходить в рынок «лестницей», то есть инвестировать в активы порционно в течение длительного периода времени (два–три месяца), чтобы усреднить точку входа и минимизировать влияние конкретного тайминга вложений. Кроме того, советую подходить к подбору активов очень избирательно и отдавать предпочтение либо безопасным экспортерам с сильными позициями на своих рынках («Норникель», «Русал», «Фосагро», «Акрон», «Русагро», «Сегежа»), либо избранным несырьевым компаниям. К последним относятся Яндекс, Ozon, МТС, Интер РАО и ПИК.

Яндекс выигрывает от ухода зарубежных конкурентов как в сфере рекламы, так и стриминга, а также активно развивается в сегментах интернет-торговли и сервисов доставки, которые всё еще показывают двузначные цифры роста. Последние факторы в том числе позитивны и для Ozon: по данным АКИТ, рост рынка электронной коммерции в 2022-м составит более 60%. МТС и Интер РАО в нынешних реалиях — безопасные консервативные истории, которые к тому же всё еще выплачивают дивиденды. Также в среднесрочной перспективе выделяю позитивно российских девелоперов с фокусом на массовый сегмент. На фоне возрождения льготной ипотеки и ограничений на вывод капитала это может быть ПИК. Отмечу, что портфель его проектов подходит для классического инвестора в недвижимость, который нацелен на маленькие квартиры и апартаменты в эконом-классе для последующей сдачи в аренду.

Из альтернативных инвестиций советую вложения в недвижимость, но лучше ориентироваться на вторичную с учетом падения цен в этом сегменте. Среди более консервативных инструментов отмечу всё еще высокие ставки по депозитам и облигациям российских эмитентов. Если хочется уйти от рублевого риска, то поможет покупка «дружественных» валют на Московской бирже. Более того, могут быть интересны для покупки и китайские акции на СПБ бирже после того, как станет ясно, насколько высоки риски хранения этих бумаг в соответствующем депозитарии. Можно использовать и иностранную инфраструктуру для инвестиций в более знакомый российскому инвестору американский рынок, но эта альтернатива связана с высокими рисками заморозки средств.

Автор — директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал»

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