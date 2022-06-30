ЦБ повысил лимит переводов за рубеж до $1 млн в месяц

С 1 июля физические лица — резиденты России смогут переводить на свой счет в зарубежном банке или другому человеку за границей до $1 млн в месяц или эквивалентную сумму в другой иностранной валюте, сообщает Центробанк.

Аналогичный порог установлен и для переводов физических лиц — резидентов из дружественных государств.

О том, что лимит на переводы денежных средств за рубеж могут пересмотреть в сторону его существенного увеличения, днем ранее заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, в ЦБ рассматривался даже вариант отмены ограничений, однако для этого требуется коррекция законодательства.

16 июня глава Банка России отметила, что нынешние условия для экономики России поменялись, и изменились они надолго, если не навсегда. Она подчеркнула, что сейчас стране необходимо проявлять гибкость и уметь оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию.

ЦБ ввел ограничение для валютных переводов российских резидентов-физлиц с 5 марта. В последний раз Банк России повысил месячный лимит переводов россиянами и физлицами из дружественных стран на свои зарубежные счета с $50 тыс. до $150 тыс. в месяц с 8 июня. Также ЦБ повысил месячный лимит переводов через компании, которые оказывают услуги по переводу денег без открытия счета, для резидентов и нерезидентов из дружественных стран до $10 тыс.