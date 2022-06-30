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ДНР готова принять обращение ЕСПЧ по поводу приговоренных наемников

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Фото: TASS/EPA
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Обращение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) к России в вопросах приговоренных к смертной казни на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) наемников является циничным. ДНР официально признана РФ как суверенное государство, поэтому готова принять заявление ЕСПЧ, заявил 30 июня глава республики Денис Пушилин.

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«РФ официально признала ДНР как суверенное и независимое государство. Поэтому каким-либо образом участвовать в решениях относительно совершаемого в нашей стране правосудия Россия может только в том случае, если о том будет достигнута соответствующая договоренность с властями республики», — рассказал Пушилин в беседе с ТАСС.

Цинизм в данной ситуации, по его словам, кроется в непосредственном обращении ЕСПЧ к России, которая из него вышла по причине «целенаправленных антигуманных действий стран — участниц этой организации, которые одновременно являются и членами НАТО».

Пушилин подчеркнул, что за восемь лет ЕСПЧ ни разу не откликнулся на многочисленные призывы о помощи со стороны народа Донбасса, который все эти годы подвергался обстрелу со стороны киевских боевиков.

Верховный суд ДНР 9 июня приговорил двух британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также подданного Марокко Брагима Саадуна к смертной казни. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляционную жалобу на решение суда.

Подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.

11 июня президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ на территории РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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