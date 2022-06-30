Обращение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) к России в вопросах приговоренных к смертной казни на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) наемников является циничным. ДНР официально признана РФ как суверенное государство, поэтому готова принять заявление ЕСПЧ, заявил 30 июня глава республики Денис Пушилин.

«РФ официально признала ДНР как суверенное и независимое государство. Поэтому каким-либо образом участвовать в решениях относительно совершаемого в нашей стране правосудия Россия может только в том случае, если о том будет достигнута соответствующая договоренность с властями республики», — рассказал Пушилин в беседе с ТАСС.

Цинизм в данной ситуации, по его словам, кроется в непосредственном обращении ЕСПЧ к России, которая из него вышла по причине «целенаправленных антигуманных действий стран — участниц этой организации, которые одновременно являются и членами НАТО».

Пушилин подчеркнул, что за восемь лет ЕСПЧ ни разу не откликнулся на многочисленные призывы о помощи со стороны народа Донбасса, который все эти годы подвергался обстрелу со стороны киевских боевиков.

Верховный суд ДНР 9 июня приговорил двух британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также подданного Марокко Брагима Саадуна к смертной казни. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляционную жалобу на решение суда.

Подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.

11 июня президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ на территории РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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