Балетмейстер Большого театра спас тонущего в пруду Серебряного Бора человека

Народный артист России балетмейстер-репетитор Большого театра Александр Ветров спас 30 июня тонущего в пруду в московском Серебряном Бору человека.

«Никакого геройства здесь нет, а просто я оказался в нужном месте в нужное время», — сказал он «РИА Новости», добавив, что часто ездит в парк плавать по утрам.

По словам Ветрова, в пруду тонула женщина и просила о помощи, поэтому он «в чем был бросился в воду, стараясь как можно быстрее плыть, потому что тонущая женщина уже погружалась в воду». Он отметил, что успел вовремя и добраться до берега удалось благополучно.

В мае мужчина погиб, спасая тонувшего в реке Оке мальчика в Орловской области. Двое мужчин рыбачили в хорошо знакомом месте, когда у водоема появились мальчики с велосипедами, один из ребят сорвался с обрывистого берега в воду. Оказавшись в воде, мальчик не мог справиться с сильным течением. Рыбаку удалось вытолкнуть ребенка к суше, но мужчина сам начал тонуть, тогда второй рыбак вызвал спасателей и попытался оказать помощь товарищу. Прибывшая на место группа поисково-спасательной службы обнаружила тело погибшего вблизи берега на глубине 1,8 м.