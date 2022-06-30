Названы основные претензии к страховым компаниям по услугам ОСАГО

Одностороннее расторжение договора «автогражданки» при невозможности восстановить автомобиль после ДТП — одна из главных претензий к тем, кто оказывает страховые услуги по ОСАГО. Об этом рассказал финуполномоченный по правам потребителей Виктор Климов на X Международном юридическом форуме, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге.

По мнению финомбудсмена, страховщики пытаются уйти от законных выплат клиентам «в самом, казалось бы, зарегулированном виде страхования, в ОСАГО», подчеркнул специалист. Он сообщил, что нередки случаи, когда во время досудебного рассмотрения споров по ОСАГО, в случае если автомобиль после ДТП невозможно восстановить, страховщик старается в одностороннем порядке расторгнуть договор страхования, ссылаясь на якобы определенный пункт правил ОСАГО.

Еще одной недобросовестной практикой Климов назвал исчезновение списков станций технического обслуживания, (СТО), с сайтов страховщиков.

«Понятно почему — изменилась ситуация, выросли цены, натуральный ремонт стал менее выгодным. Но это нарушение, прямое нарушение, — подчеркнул финуполномоченный.

Вместе с тем Климов отметил, что начиная с прошлого года при рассмотрении споров по ОСАГО граждане стали в среднем получать немного больше денег в случае, если доказаны нарушения их прав со стороны страховой компании.

«К такому результату привело вынесение определения коллегией по гражданским делам Верховного суда от 19 января 2021 года», — резюмировал эксперт.

Напомним, что 22 июня «Известия» сообщали, что Центробанк заявил о планах поменять тарифы ОСАГО по причине увеличения цен на запчасти. Тарифный коридор планируется увеличить на 26% в обе стороны.