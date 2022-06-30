Реклама
Прямой эфир
Мир
Мощный взрыв прогремел в Херсоне
Общество
В России упростят регистрацию по месту жительства
Мир
Генштаб ВСУ заявил о намерении взять под контроль остров Змеиный
Мир
Байден назвал себя лучшим мессенджером
Мир
Джонсон назвал невозможным вступление Украины в НАТО в обозримом будущем
Мир
В Кремле ожидают решение ЕК по транзиту товаров через Литву
Мир
Штайнмайер и Зеленский обсудили будущий визит президента ФРГ в Киев
Мир
Греция предложила Украине помощь с вывозом зерна под эгидой ООН
Туризм
Россия и Индонезия обсуждают организацию прямого авиасообщения с Бали
Мир
Турция получила гарантии от Швеции по экстрадиции 73 членов партии Курдистана
Политика
Путин планирует провести переговоры о зоне свободной торговли Индонезии и ЕАЭС

Названы основные претензии к страховым компаниям по услугам ОСАГО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одностороннее расторжение договора «автогражданки» при невозможности восстановить автомобиль после ДТП — одна из главных претензий к тем, кто оказывает страховые услуги по ОСАГО. Об этом рассказал финуполномоченный по правам потребителей Виктор Климов на X Международном юридическом форуме, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге.

Корзина запчастей: вступили в силу новые ценовые справочники по ОСАГО
Хватит ли теперь выплат страховки для ремонта автомобиля

По мнению финомбудсмена, страховщики пытаются уйти от законных выплат клиентам «в самом, казалось бы, зарегулированном виде страхования, в ОСАГО», подчеркнул специалист. Он сообщил, что нередки случаи, когда во время досудебного рассмотрения споров по ОСАГО, в случае если автомобиль после ДТП невозможно восстановить, страховщик старается в одностороннем порядке расторгнуть договор страхования, ссылаясь на якобы определенный пункт правил ОСАГО.

Еще одной недобросовестной практикой Климов назвал исчезновение списков станций технического обслуживания, (СТО), с сайтов страховщиков.

«Понятно почему — изменилась ситуация, выросли цены, натуральный ремонт стал менее выгодным. Но это нарушение, прямое нарушение, — подчеркнул финуполномоченный.

Вместе с тем Климов отметил, что начиная с прошлого года при рассмотрении споров по ОСАГО граждане стали в среднем получать немного больше денег в случае, если доказаны нарушения их прав со стороны страховой компании.

«К такому результату привело вынесение определения коллегией по гражданским делам Верховного суда от 19 января 2021 года», — резюмировал эксперт.

Напомним, что 22 июня «Известия» сообщали, что Центробанк заявил о планах поменять тарифы ОСАГО по причине увеличения цен на запчасти. Тарифный коридор планируется увеличить на 26% в обе стороны.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022