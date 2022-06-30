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«Группа ГАЗ» не выплатит дивиденды за 2021 год

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Фото: ТАСС/URA.RU/Вaдим Ахметов
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Акционеры «Группы ГАЗ» решили на годовом собрании не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям за прошлый год. Об этом 30 июня говорится в сообщении компании.

«Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «ГАЗ» за 2021 год не выплачивать. Чистую прибыль ПАО «ГАЗ» за 2021 год оставить в распоряжении общества», — отмечается в сообщении.

Выручка группы по итогам 2020 года составила 25 млрд 995 млн рублей, уменьшившись на 9% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль — 212,9 млн рублей — снизилась на 17%.

За 2021 год компания не публиковала отчетность.

Ранее в этот же день на годовых собраниях акционеров отказались выплачивать дивиденды за прошлый год «Газпром», Сбербанк и «Россети».

В этот же день должны пройти годовые общие собрания акционеров «Башнефти», «Мечела», «Аэрофлота», ГК «Самолет», «Сургутнефтегаза», НМТП, «РусГидро», «Черкизово», «Алросы» и «Ростелекома».

В апреле Минфин предложил Сбербанку и ВТБ отказаться от выплаты дивидендов за 2021 год. В мае правительство рекомендовало не предусматривать выплату дивидендов за прошлый год по обыкновенным и привилегированным акциям «Сбера». Решение приняли после того, как Сбербанк попал под блокирующие санкции западных стран.

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