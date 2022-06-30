Организация Объединенных Наций (ООН) призвала США снять санкции с Ирана в соответствии с предписаниями Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Об этом 30 июня заявил замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

«Мы приветствуем шаги США в феврале 2022 года по возобновлению исключений в отношении санкций, связанных с ядерными проектами, которые осуществляются в соответствии с принципами нераспространения. Мы вновь призываем США снять или приостановить действие санкций в соответствии с СВПД, а также расширить исключения на торговлю нефтью с Ираном», — сказал ДиКарло на заседании Совета Безопасности ООН.

Кроме того, он обратился к другим странам с предложением расширить торговлю с Ираном ради ядерной безопасности.

«СВПД и резолюция 2231 поддерживают наши общие цели ядерного нераспространения и региональной безопасности. В этой связи двусторонние и региональные инициативы по улучшению отношений с Ираном остаются ключевыми, и их следует поощрять и развивать. Мы также продолжаем призывать государства-члены и частный сектор участвовать в торговле с Ираном, используя доступные торговые инструменты для решения текущих проблем», — сказал замгенсека.

Также он обратился к Ирану с призывом вернуться к действиям, которые согласуются с обязательствами по ядерной сделке.

«Мы вновь призываем Исламскую Республику Иран отменить предпринятые ею шаги, которые не согласуются с ее ядерными обязательствами в рамках плана», — сказал ДиКарло.

В этот же день Великобритания, Германия и Франция (Евротройка) опубликовали совместное заявление, в котором назвали действия Ирана по установке новых центрифуг и ограничению возможностей мониторинга со стороны МАГАТЭ угрозой для возобновления ядерной сделки.

Евротройка отметила, что действия Ирана нивелировали тот переговорный прогресс, который был достигнут к марту этого года, и закрывают окно для дипломатического решения.

10 июня Евротройка заявила о своей готовности заключить сделку с Ираном по ядерной программе. Страны Европы напомнили, что с марта существует жизнеспособное соглашение, которое позволит Ирану вернуться к своим обязательствам по СВПД, а США — к выполнению условий сделки.

12 мая, страны G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) договорились о всесторонней совместной работе для недопущения появления у Ирана ядерного оружия.

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

В 2020 году США приняли решение отменить исключения из санкций в отношении ядерной программы Ирана, предоставленные в рамках ядерной сделки с Ираном. Госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Вашингтон отменяет всё, кроме одного исключения, касающегося гражданского ядерного сотрудничества.