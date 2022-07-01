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Банки начнут оформлять более прозрачные договоры по кредитам с 3 июля

В кредитных договорах начнут указывать полную стоимость займа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Информация о кредите, доступная для клиентов банков, расширится с 3 июля. Так, кредитные организации обязуются указывать в договорах определенное количество начисляемых процентов с точностью до третьего знака после запятой, а также минимальную гарантированную ставку.

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Указанные нормы прописаны в федеральном законе «О потребительском кредите (займе)». Более точная информация о кредитном продукте должна указываться на первой странице договора. При этом банки обязуются использовать шрифт максимального размера из тех, которые используются в договорах.

Также в документе будут прописаны срок вклада и дата его возврата, условия и период применения процентных ставок (например, в случае досрочного возврата), порядок выплаты процентов и другие данные.

Значение минимальной гарантированной ставки по вкладу будет указано в правом верхнем углу первой страницы договора.

Вместе с тем заключение договора в электронном виде станет возможно только после того, как гражданин ознакомится с детальными условиями и узнает минимальную гарантированную ставку.

Прописанные в ФЗ нормы начнут действовать для договоров банковского вклада, которые будут заключаться с физлицами после 3 июля.

2 июня «Известия» сообщили, что кредитные каникулы могут стать доступными для более широкого круга заемщиков. С соответствующим предложением к Центробанку обратилась Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП).

Так, члены организации заявили о необходимости принимать во внимание совокупный семейный доход, а не только доходы заемщика. Например, если финансовое положение должника осталось на прежнем уровне, а зарплата его супруга (супруги) снизилась более чем на треть и (или) в семье появились иждивенцы.

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