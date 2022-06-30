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Главным тренером ФК «Локомотив» стал немецкий специалист Циннбауэр

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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
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На пост главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив» назначен специалист из ФРГ Йозеф Циннбауэр. Об этом в четверг, 30 июня, сообщили в пресс-службе «железнодорожников».

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«Рады приветствовать Йозефа Циннбауэра в нашей команде. Как мы и планировали, «Локомотив» усиливает тренерский штаб специалистом с хорошим опытом работы в разноплановых чемпионатах», — говорится в заявлении спортивного директора клуба Томаса Цорна.

По его словам, приглашая 52-летнего Циннбауэра на должность главного тренера, учитывалось то, что он имеет серьезный опыт работы с молодежью. А кроме того, «разделяет принципы игры, которую хотят видеть у «Локомотива».

До прихода немецкого тренера команду тренировал Заур Хапов. Как пишет «Спорт-Экспресс», он также продолжит работу в штабе первой команды.

Свою тренерскую карьеру Циннбауэр начинал в футбольном клубе «Ольденбург» (2005–2010). Также немецкий специалист возглавлял «Гамбург», «Санкт-Галлен» (Швейцария) и «Орландо Пайретс», с которым занял третье место в Премьер-лиге ЮАР.

ФК «Локомотив» является одним из старейших клубов России, он был основан 23 июля 1922 года. За это время клуб успел стать трехкратным чемпионом России и одиннадцатикратным обладателем Кубка страны: дважды он получал Кубок СССР, девять раз становился обладателем Кубка России, а также трижды завоевывал Суперкубок России.

20 июня нового тренера, которым стал Вадим Гаранин, также представил футбольный клуб «Сочи». В тренерский штаб вместе с ним вошли Александр Аверьянов, Илья Гердт и Дмитрий Мантуш.

10 июня новым главным тренером московского «Спартака» после ухода итальянца Паоло Ваноли стал 33-летний испанец Гильермо Абаскаль. Он является воспитанником «Барселоны» и «Севильи», но на профессиональном уровне почти не играл.

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