Имитация действий

В качестве главных итогов завершившегося в Мадриде саммита НАТО следует признать согласование новой стратегической концепции развития альянса до 2030 года и запуск процедуры вступления в эту организацию Швеции и Финляндии.

В указанной концепции Россия впервые названа главной угрозой безопасности рассматриваемого военно-политического блока. На самом деле это имело место и раньше, но только сейчас было включено в документ официально. Более того, Россию обвинили в стремлении «установить сферы влияния и прямого контроля посредством принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии». Как будто США и их союзники после распада Советского Союза не занимались расширением сферы собственного влияния. Ярким подтверждением этого стал стремительный рост состава членов НАТО за счет бывшей Организации Варшавского договора. А их методы хорошо видны на примере преступного киевского режима, который находится под полным контролем со стороны Вашингтона. И никто в США или НАТО не говорил о международном праве, когда вели войну против Югославии в 1999 году, Ирака в 2003-м или Ливии в 2011-м.

Вместе с этим было отмечено, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и не представляет угрозы для Москвы, поэтому альянс рассчитывает сохранить каналы связи с РФ для снижения рисков и предотвращения эскалации нынешнего кризиса. На практике это означает, что после завершения специальной операции на Украине НАТО будет стараться избегать возникновения военных инцидентов с ВС РФ, но в период проведения спецоперации такой риск сохраняется, особенно если Польша без согласования с Россией оккупирует так называемую Галицию в составе Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей Украины.

При этом НАТО готово и далее открывать двери европейским демократиям, «которые хотят и могут принять ответственность и обязанности, связанные с членством в военном блоке». Другой вопрос, что никто не собирается об этом спрашивать местное население, что подтверждается отсутствием соответствующих референдумов в Швеции и Финляндии. Фактически столь судьбоносные для него решения принимаются келейно проамериканскими правящими элитами и обосновываются сомнительными опросами общественного мнения при информационном обеспечении контролируемыми США и Великобританией местными СМИ.

Помимо этого, страны — члены НАТО договорились об увеличении сил высокой готовности на восточном фланге — то есть в относительной близости от границ РФ — до 300 тыс. военнослужащих. Это предполагает создание соответствующей инфраструктуры, включая развертывание складов вооружений, боеприпасов, горюче-смазочных и иных средств, необходимых для ведения боевых действий. Однако неясны источники столь крупного финансирования.

Как и ожидалось, на саммите НАТО был утвержден новый пакет помощи Украине, который включает ускорение поставок нелетального оборудования, усиление киберзащиты и модернизацию оборонной промышленности. По-видимому, под нелетальным оборудованием подразумевается поставка ВС Украины американских гаубиц М777, реактивных систем залпового огня HIMARS и других средств, с помощью которых ВСУ уже убивают мирное население Донбасса.

Интересно понять, и о какой оборонной промышленности идет речь. Может быть, в Харькове, который в ближайшее время может попасть в полное окружение? Или в Киеве или Львове, где расположены танкоремонтные заводы, уже разрушенные российским высокоточным оружием? Но какая в этом может быть потребность ввиду стремительного сокращения советской бронетехники на фоне слома морального духа ВСУ? В целом, особенно учитывая комплектацию поставляемых Западом вооружений и их количество, в Киеве были разочарованы итогами состоявшегося саммита НАТО. И по мере разгрома группировки ВСУ в Донбассе такое разочарование будет только усиливаться.

В ходе заседании глав государств — участников шестого Каспийского саммита в Ашхабаде Владимир Путин заявил, что для Москвы подготовка НАТО к противостоянию с Россией не была новостью и она осуществлялась с 2014 года. Именно этим «объясняются наши решительные действия по защите своих собственных интересов» на Украине, сказал он. По мнению президента, НАТО — это рудимент холодной войны. Тем не менее в случае размещения Финляндией и Швецией военной инфраструктуры альянса РФ будет вынуждена отвечать зеркально, то есть угрозой на угрозу.

Минобороны России уже проинформировало, что до конца 2022 года в Западном военном округе будут созданы 12 новых воинских частей и подразделений. А иного не могло и быть, так как интенсивность полетов стратегической авиации США в Европе увеличилась в 15 раз, систематический характер приобрели заходы в Балтийское море американских боевых кораблей. Одновременно дислоцированные в этом округе российские войска только в 2022-м получат более 2 тыс. единиц современного вооружения и военной техники. По итогам зимнего периода обучения на 25% по сравнению с 2021 годом вырос уровень подготовки соединений округа. Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота возросла на 42%. Ими выполнено более 300 боевых упражнений с применением различных видов вооружения. Вырос и налет авиации округа.

Таким образом, итоги саммита НАТО в Мадриде были ожидаемыми. Он подтвердил высокую степень управляемости не только Европы, но и Турции со стороны США. Тем не менее принятые документы и даже расширение состава организации не свидетельствуют об ее усилении, так как многие действия, например на украинском направлении, носят имитационный характер. Но если военные угрозы для России будут нарастать, то мы будем вынуждены отвечать созданием зеркальных угроз. Сомнительно, что это будет способствовать укреплению безопасности альянса в целом.

Автор — заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, кандидат технических наук.

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