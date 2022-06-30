Путин планирует провести переговоры о зоне свободной торговли Индонезии и ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин заявил 30 июня, что рассчитывает до конца текущего года по проекту соглашения о зоне свободной торговли Индонезии и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдут результативные переговоры.

В июне прошлого года сообщалось, что Индонезия и ЕАЭС находятся на завершающей стадии исследование о целесообразности заключения соглашения о свободной торговле. Тогда отмечалось, что после этого и начнутся переговоры о соглашении свободной торговли.

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