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Байден заявил об отказе США страховать суда с российской нефтью

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США и Запад не будут предоставлять российским судам страховку на перевозку нефти. Такое заявление в четверг, 30 июня, сделал президент США Джо Байден на пресс-конференции саммита НАТО в Мадриде.

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Таким образом Вашингтон собирается помешать транспортировке нефти из России в другие страны.

«Мы и Запад не будем обеспечивать страховку российским судам на перевозку нефти, так что у них будут огромные проблемы в ее доставке клиентам», — сказал он.

Кроме того, американский лидер пообещал усложнить добычу нефти в России санкционными решениями относительно соответствующих технологий.

Ранее в этот день Байден в очередной раз в ходе той пресс-конференции обвинил Россию в росте цен на бензин. Однако Байден также пообещал, что в случае поддержки конгрессом его предложений, в том числе об отмене налога на покупку бензина, цена на топливо снизится и немедленно наступит облегчение.

Еще 17 мая член палаты представителей, республиканец Рик Аллен заявлял, что рост цен на топливо в США связан с политикой американского президента и его администрации, а не с действиями российских властей, как он утверждает. Аллен подчеркнул, что помимо этого Байден еще и пытается снять с себя ответственность за сложившийся в стране кризис.

12 мая лидер Соединенных Штатов Америки, выступая перед журналистами, заявил, что инфляция — это сильная сторона страны, возникшая благодаря Белому дому. Однако позднее в той же речи президент подчеркнул, что инфляция — это плохо, но виноваты в ней пандемия коронавируса и действия президента РФ Владимира Путина на Украине.

9 апреля Байден одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. В марте он заявлял, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признавал, что последствия от таких санкций ударят и по самому Вашингтону.

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