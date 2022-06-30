Спасатели трижды за сутки тушили сухую траву в Ульяновской области

Спасатели за прошедшие сутки трижды выезжали на тушение сухой травы в Ульяновской области. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает ulpravda.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Как отмечается в материале, общая площадь возгораний составила 0,411 га.

В ведомстве обратились к населению с предупреждением о запрете разжигать костры на полях и в лесу, а также бросать непотушенные окурки. Также в МЧС отметили, что к пожару может привести и сжигание мусора.

Ранее в этот день ​​владельцы садовых участков СНТ «Выстрел» под Солнечногорском в Подмосковье пожаловались на тополиный пух, покрывший территорию их участков. Это создает высокий риск пожаров.