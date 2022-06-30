Нетрезвый водитель ударил полицейского в Астрахани

Жителя Астрахани заподозрили в применении насилия в отношении полицейского. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает «Астрахань 24» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Инцидент произошел 18 июня. Автомобиль остановили сотрудники ДПС во время патрулирования на улице Староверова в Ленинском районе города.

Водитель машины был пьян, от прохождения медосвидетельствования он отказался. После этого мужчина несколько раз ударил ногой патрульный автомобиль и инспектора.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

14 июня сообщалось, что житель Мирного (Республика Якутия) за рулем угнанного автомобиля протаранил пять машин. В момент ДТП водитель находился в нетрезвом состоянии.