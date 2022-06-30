Глава МИД России Лавров: Запад начал опускать железный занавес

Запад уже начал опускать железный занавес между собой и Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Минске 30 июня.

«Что касается железного занавеса <...> он практически уже опускается. Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен», — сказал Лавров.

Он отметил, что у России «нет отношений с Евросоюзом» еще с 2014 года, после того как европейские власти поддержали «государственный переворот» на Украине.

Также Лавров заявил, что Россия делает всё необходимое, чтобы снизить зависимость от Запада.

В тот же день глава МИД Белоруссии сообщил, что очертания железного занавеса с Западом уже не только маячат на горизонте, фактически фундамент его уже воздвигнут.

Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом днем ранее, который продлится три дня. Поездка главы МИД России приурочена к 30-летию установления дипломатических отношений между РФ и Белоруссией.

24 июня Лавров заявил, что коллективный Запад стремится устранить всё, что не укладывается в неолиберальную концепцию видения мира, поскольку боится честного состязания. Он добавил, что страх западных стран побуждает их, в частности, вводить запреты на вещание иностранных телеканалов и пытаться устранить из соцсетей неугодных политиков.

За день до этого российский посол в Канаде Олег Степанов высказал мнение, что очерняющая РФ политика Запада является попыткой скрыть свои грехи и освободиться от чувства вины за собственные ошибки в прошлом.