Жителей Самары могут обязать убирать за питомцами

В Самаре местных жителей могут обязать убирать за своими домашними животными во время прогулки. Такой пункт вошел в поправки изменений правил благоустройства города. Об этом в четверг, 30 июня, пишет НИА «Самара» со ссылкой на проект изменений.

«В случае если животное оставило продукты жизнедеятельности, владелец животного незамедлительно обеспечивает уборку продуктов жизнедеятельности животного с применением средств индивидуальной гигиены (полиэтиленовая тара, совки и так далее)», — говорится в документе.

Проект был направлен на рассмотрение городской думы. В случае его поддержки изменения вступят в силу.

5 июня президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил об опасности для здоровья собак прогулок в жаркие дни и дал рекомендации, как уберечь домашних любимцев в такое время. По его словам, в жару лучше перенести прогулки на раннее утро или поздний вечер, чтобы избежать палящего солнца.