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Психофизиолог рассказал о стрессе петербуржцев летом

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Повышение температуры воздуха негативно действует на людей, которые живут в средней полосе, в том числе петербуржцев. Об этом в четверг, 30 июня, рассказал в беседе с 78.ru психофизиолог, доцент кафедры экологии РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева Виктор Глебов.

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«Жара и влажность, сочетание этих факторов и вызывает некий дискомфорт, который оказывает влияние на физиологию. Первое — возникают трудности со сном, что вызывает стрессовое состояние невыспанности», — заявил специалист.

Такое состояние, по словам Глебова, при повторе вызывает раздражение.

Также, отметил эксперт, из-за жары возникает обезвоженность.

«В такие дни мы сильно потеем, кровь загущается, выбрасывается адреналин, который вызывает возбуждение организма», — отметил он.

Кроме того, жара ограничивает повседневную активность человека, что приводит к дисбалансу его физической активности.

«Эти моменты провоцируют агрессивную, стрессовую ситуацию в отношении социального окружения», — пояснил специалист.

28 июня главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал, что жара в Петербурге продлится до конца недели. Также, по его словам, всю неделю в городе не будет осадков.

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