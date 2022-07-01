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Должники с 1 июля получат право на защиту прожиточного минимума от списания

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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С 1 июля российские должники смогут подать заявление о сохранении прожиточного минимума от списания. Соответствующие поправки прописаны в федеральном законе «Об исполнительном производстве».

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В соответствии с ними, граждане с задолженностью получат возможность написать заявление о защите средств от списания и подать его в напрямую в кредитную организацию. При этом такой сценарий возможен даже в случае, если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов.

В результате граждане смогут защитить деньги от списания по задолженности, чтобы не остаться в сложный момент без средств к существованию.

Если же возбуждено исполнительное производство, должники могут сохранить средства, подав заявление к судебному приставу. Соответствующая мера вступила в силу в феврале 2022 года.

С 20 июня в России взыскание долгов, а также возбуждение и прекращение исполнительного производства стало проходить автоматически, то есть без участия судебного пристава. Так, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) после вступления в силу соответствующих поправок может принимать решение по вопросам возбуждения исполнительного производства, а также принимать действия по взысканию исполнительского сбора.

Постановление теперь выносится автоматически на основании данных о неуплате должником штрафа в установленный законом срок — такая информация будет поступать в информационную систему о государственных и муниципальных платежах.

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