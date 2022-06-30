Штайнмайер и Зеленский обсудили будущий визит президента ФРГ в Киев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом 30 июня сообщил телеканал Welt.

По информации СМИ, одной из тем разговора стала подготовка к визиту Штайнмайера в Киев.

Также стороны обсудили поддержку со стороны Германии и решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

12 апреля немецкие СМИ сообщили, что Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве из-за его позиции по отношению к России. В тот же день Штайнмайер подтвердил, что Украина сочла его визит в страну нежелательным. По его словам, такое решение в Киеве приняли, несмотря на его готовность к диалогу.

3 мая посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой из-за того, что тот отказался ехать в Киев после отказа украинских властей принимать Штайнмайера.

Спустя полтора месяца Шольц все-таки принял иное решение и посетил Киев 16 июня вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги. На следующий день после визита европейских лидеров Die Welt сообщила, что за «закрытыми дверями» они убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Однако данная информация была опровергнута Киевом.

Мельник первоначально отказывался извиняться перед Шольцем, однако в дальнейшем изменил свое мнение. 22 июня он признал, что называть канцлера «обиженной ливерной колбасой» было «дипломатически неуместным». Он также отметил, что эта ситуация оскорбила в итоге многих людей, и не только из Германии.