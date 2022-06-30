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Журова поддержала пообещавшего «принять пулю за Путина» Экклстоуна

Депутат Госдумы Журова поддержала Экклстоуна, пообещавшего «принять пулю за Путина»
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Фото: ТАСС/Сорокин Донат
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Депутат Госдумы Светлана Журова в четверг, 30 июня, поддержала бывшего главу «Формулы-1» Берни Экклстоуна, заявившего, что он «готов принять пулю» за президента России Владимира Путина.

Она подчеркнула, что выразить такую позицию в Великобритании сегодня непросто, поэтому Экклстоун пошел на довольно серьезный шаг.

«Он сказал то, что он думает. Ему нечего лукавить. Он высказал свою позицию, ее назвали экстраординарной, не соответствующей сейчас той позиции, которой придерживается Великобритания», — заявила Журова.

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Депутат подчеркнула, что когда Экклстоун был руководителем, у него сложились хорошие отношения с российским лидером, и он имеет полное право на свое мнение.

«Он заметил, что если бы он сейчас был руководителем «Формулы-1», то он бы допустил сейчас российских спортсменов к участию, потому что считает, что это несправедливо по отношению к ним», — отметила Журова.

По ее словам, Экклстоун считает, что спортсмены не должны отвечать за происходящее в мире, они должны выступать в независимости от этого.

Кроме того, Журова отметила, что среди бывших президентов спортивных федераций не мало тех, кто с теплотой относится к Путину, потому что многие годы они взаимодействовали с российским лидером и проводили соревнования в России.

«Никаких претензий и вопросов у них к нашей стране не было. Это действительно всегда были соревнования высочайшего уровня, организации. А это очень дорогого стоит, потому что зачастую, когда соревнования проводились в других странах у президентов федераций были проблемы, а в России проблем никогда не было. И поэтому они говорят о Путине только хорошие слова», — заключила Журова.

Ранее в этот день Экклстоун заявил, что по-прежнему поддерживает Путина и готов был бы «заслонить его от пули». Он подчеркнул, что российский лидер — первоклассный человек и поступает так, как считает верным. Кроме того, Экклстоун отметил, что если бы президент Украины Владимир Зеленский имел достаточное желание провести диалог с Путиным, то этот диалог состоялся бы.

Официальное руководство «Формулы-1» уже отреагировало на слова бывшего руководителя. В заявлении организации отметили, что комментарии Экклстоун «резко контрастируют с позицией современных ценностей нашего спорта».

Берни Экклстоун — крупный британский предприниматель, занимал пост главы «Формулы-1» с 1978 по 2017 год. В октябре 2014 года он присутствовал на первом российском Гран-при чемпионата в Сочи и наблюдал за гонками из одной ложи с Путиным. Позднее Экклстоун заявлял, что поддерживает российского президента и «то, что он делает».

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