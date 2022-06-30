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Греция предложила Украине помощь с вывозом зерна под эгидой ООН

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Власти Греции готовы оказать помощь Украине в вывозе пшеницы под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) в связи с глубокой озабоченностью по поводу надвигающегося продовольственного кризиса. Данную инициативу 30 июня озвучил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.

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«Греция в очередной раз предлагает помощь и поддержку любых усилий, предпринятых под эгидой ООН для того, чтобы та пшеница, которая сейчас застряла на Украине, прежде всего в Одессе, была вывезена с Украины и попала в страны, которые нужно сегодня», — заявил Мицотакис.

По его словам, со стороны Греции это возможно благодаря тому, что она контролирует крупнейший в мире торговый флот.

29 июня глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш обсудили вопросы продовольственной безопасности. Российский дипломат указал на невозможность вывоза зерна из акватории морских портов по причине их минирования Киевом. Он также подчеркнул заинтересованность Москвы в снижении угрозы продовольственного кризиса.

20 июня глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что часть оборудования для разблокировки портов уже направлена на Украину. Он добавил, что если другие европейские страны, имеющее данное оборудование, также передадут его Украине, то решить продовольственный кризис удастся гораздо быстрее.

17 июня президент России Владимир Путин заявил об отсутствии препятствий для вывоза украинского зерна на мировой рынок со стороны России, так как это не Москва заминировала порты черноморской акватории. При этом глава государства перечислил возможности для транспортировки, например, через Белоруссию — самый дешевый способ, также зерно можно вывезти через Польшу и Румынию. Всего, по словам президента, существует 5–6 вариантов вывоза украинского зерна.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

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