Трамвайные пути отремонтируют в центре Челябинска к середине октября

В Челябинске в этом году намерены отремонтировать трамвайные пути на улицах Цвиллинга и Первой Пятилетки. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

«Подрядчик должен принять на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту трамвайных путей. Два объекта — улицы Цвиллинга и Первой Пятилетки», — говорится в документации.

Как уточняет ИА «Ура.ру», на улице Цвиллинга работы пройдут на отрезке от пересечения с улице Тимирязева до пересечения с улицами Свободы и Торговой. В Тракторозаводском районе приведут в порядок участок путей от узла депо № 1 до узла «Монтажный колледж».

Выбрать подрядчика планируется 1 июля. Максимальная стоимость контракта с ним составит 85 млн рублей.

Заказчиком работ выступает «Организатор перевозок Челябинской области». Завершить работы исполнитель должен к 15 октября 2022 года.

Ранее в июне сообщалось, что на территории Челябинска в этом году намерены установить 99 новых остановочных павильонов. Новые остановки призваны защитить горожан от непогоды и придать городским улицам единообразный облик