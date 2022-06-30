Фасад и кровлю физико-математического лицея отремонтируют в Оренбурге

В Оренбурге планируют капитально отремонтировать объект культурного наследия регионального значения «Штаб инженерный и Генеральный», в котором сейчас располагается физико-математический лицей. Об этом 30 июня сообщает ИА «Урал56.Ру».

Речь идет о здании № 24 по улице Советской. Специалисты уже приступили к реконструкции фасада во внутреннем дворе. Выбранный 11 июня подрядчик должен полностью завершить восстановительные работы к 30 ноября 2022 года.

Отмечается, что определить исполнителя удалось не с первого раза, а стоимость работ выросла примерно на 2 млн рублей. Сумма контракта составила около 69 млн рублей.

По предварительной информации, младшеклассники начнут новый учебный год в школе № 3, где недавно завершилась реконструкция. Учащиеся старших и средних классов будут временно учиться во вторую смену в гимназии № 1.