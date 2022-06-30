Лавров призвал расширять связи с союзниками в ответ на давление Запада

Адекватным ответом России на деструктивную линию Запада станет дальнейшее расширение связей с союзниками. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на выездном заседании комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

«Убежден, адекватным ответом на деструктивную линию Запада может и должно стать дальнейшее расширение сотрудничества с нашими ближайшими союзниками и единомышленниками, в том числе как в рамках Союзного государства, так и в Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийском экономическом союзе, Содружестве Независимых Государств», — сказал он.

Дипломат также заявил о необходимости наращивать усилия в рамках Союзного государства, чтобы минимизировать негативные последствия западных санкций для граждан и бизнеса, а также чтобы упрочнить экономический и технологический суверенитет России и Белоруссии. По его словам, для этого имеются все необходимые предпосылки.

«Мы видим, что несогласных с идеей безальтернативности западной гегемонии, включая и Россию, и Белоруссию, пытаются сдерживать с помощью различных нечистоплотных геополитических инструментов — от вмешательства во внутренние дела до односторонних санкций, демонизации в мировом информационном пространстве», — заявил Лавров.

Министр добавил, что в Белоруссии и многих других государствах осознают недружественную линию западных партнеров.

«Мы высоко ценим понимание и поддержку Минском задач специальной военной операции на Украине. В частности, коллеги из «Белой Руси» позитивно восприняли обращение нашей комиссии к партиям-партнерам о ситуации вокруг украинского кризиса. Отметили важность получения правдивой информации, особенно в свете продвигаемой западными СМИ откровенной беспардонной лжи», — отметил он.

Ранее, 25 июня, президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко указал на то, что все вопросы о Союзном государстве уже согласованы.

16 июня государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью «Известиям» заявил, что сближение национальных законодательств России и Белоруссии в рамках Союзного государства касается работы в поддержку экономической интеграции. В качестве примера Мезенцев напомнил, что в 2022 году начинает работу таможенный орган Союзного государства.

До этого, 28 апреля, Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия строят единое Союзное государство, в которое захотят войти и другие республики. Он отметил, что видит со стороны российских регионов большую заинтересованность в развитии сотрудничества с Белоруссией.