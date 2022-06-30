Лавров назвал инициативу Путина о большом евразийском партнерстве приоритетом РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 30 июня назвал реализацию инициативы президента страны Владимира Путина о большом евразийском партнерстве одним из приоритетов внешней политики России.

«Наработки в рамках Союзного государства могут быть востребованы и в деятельности других интеграционных объединений на постсоветском пространстве, тем более в числе наших безусловных приоритетов остается реализация инициативы президента Путина по формированию большого евразийского партнерства, разделяемая нашими белорусскими коллегами», — сказал Лавров на выездном заседании комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

16 июня министр финансов и государственного кредита Республики Никарагуа Иван Адольфо Акоста Монтальван заявил, что странам Латинской Америки необходимо повернуться в сторону Евразии. Министр считает, что хоть страны Латинской Америки исторически были тесно связаны с США, это не принесло им экономического процветания.

27 мая директор Института международных и политических стратегий РУССТРАТ Елена Панина рассказала о предпосылках для расширения Евразийского экономического союза, причем не только за счет стран постсоветского пространства. Она обратила внимание и на то, что в нынешних условиях наблюдается нежелание содействовать РФ со стороны государств — членов ЕАЭС, несмотря на то что официально страны Евразийского экономического союза не присоединились к антироссийским санкциям Запада.

26 мая Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума, предложил подготовить комплексную стратегию развития большого евразийского партнерства.

Он также заявил, что развитие евразийской интеграции связано не с сегодняшней ситуацией и конъюнктурой в мире, а с глобальными экономическими тенденциями. По его словам, еще в рамках Советского Союза наибольшим приоритетом было строительство отношений с непосредственными, естественными соседями.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, в свою очередь, что интерес к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом со стороны стран растет, так как организация в отличие от Евросоюза находится в состоянии роста.