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Минобороны РФ заявило, что обмен пленными 144 на 144 провели по прямому указанию Путина

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Обмен военнопленными с Украиной 29 июня состоялся по прямому указанию Владимира Путина, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 30 июня.

Лисичанский НПЗ перешел под контроль ЛНР. Спецоперация 30 июня 2022 года. Онлайн-трансляция
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Он подчеркнул, что жизни, здоровье и освобождение военнослужащих ВС РФ и бойцов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) — это самая главная задача. По его словам, практически все освобожденные — раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Согласно данным Минобороны, общее число захваченных или сдавшихся в плен военнослужащих Украины составляет более 6 тыс. человек.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что главным для России является возвращение ее военных и всех тех, кто сражается за право существования ДНР и ЛНР.

29 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил о завершении обмена военнопленными с украинской стороной в формате 144 на 144. Он отметил, что несколько из переданных пленных вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в плачевном состоянии. У некоторых из них тяжелые ранения с ампутацией конечностей и другими осложнениями.

До этого, 26 мая, чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что с момента начала специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса на территорию ДНР и ЛНР попали примерно 8 тыс. украинских военнопленных.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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