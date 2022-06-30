Более 700 млн рублей выделят на достройку проблемного дома в Нефтеюганске

Власти Ханты-Мансийского автономного округа объявили о поиске подрядчика на завершение строительства проблемного дома в Нефтеюганске. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

«Завершение строительства объекта незавершенного строительства многоэтажного жилого дома, расположенный по адресу: Нефтеюганск, 16а микрорайон, дом 53. Начальная цена 708,5 млн рублей», — цитирует текст документа ИА «Ура.ру».

Сдать объект необходимо к 30 августа 2023 года.

Как отмечают в городской администрации, к строительству 14-этажного дома были привлечены средства дольщиков. Ввести многоэтажку планировалось еще в 2016 году.

Ранее в июне сообщалось, что в Госдуму будет внесен законопроект «Об изменениях в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ». Документом предлагается освободить от уплаты НДФЛ с возмещенной недвижимости дольщиков в случае несостоятельности или банкротства застройщиков.