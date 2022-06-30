Байден рассчитывает на одобрение конгрессом продажи F-16 Турции

Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает заручиться поддержкой конгресса по вопросу продажи Турции истребителей F-16. Об этом он сказал 30 июня на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.

«Нам следует продать, но мне требуется одобрение конгресса, чтобы это сделать. И я думаю, мы можем его получить», — заявил Байден.

Он также опроверг предположение, что данная сделка с Турцией — это своеобразная плата за то, что страна сняла свои возражения против вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии. Байден напомнил, что выступал за продажу Турции новых истребителей F-16 и модернизацию уже состоящих у нее на вооружении машин еще в декабре.

Глава государства, который накануне на полях саммита встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил, что дал понять президенту Турции, что его намерения по поставке F-16 с тех пор остаются неизменными.

1 июня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что переговоры Турции и США по поставкам республике американских истребителей F-16 прошли в положительном ключе.

Ранее Турция запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для состоящих на вооружении ее ВВС самолетов. О желании приобрести эти истребители в Турции заявили после ее исключения из программы производства истребителей пятого поколения F-35 в связи с приобретением у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.