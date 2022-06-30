Байден назвал себя лучшим мессенджером

Президент США Джо Байден в шутку заявил, что он — лучший мессенджер.

«Да-да, я президент Америки. Я — лучший мессенджер», — сказал он в ответ на вопрос журналистки в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в Мадриде саммита НАТО в четверг, 30 июня.

Ранее в этот день Байден на той же пресс-конференции перепутал Швецию со Швейцарией. Свою ошибку он аргументировал волнением из-за расширения НАТО. В этот момент он рассказывал о телефонных переговорах с главами Финляндии и Швеции по поводу вступления стран в Североатлантический альянс.

28 мая Байден оговорился во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом, назвав НАТО угрозой самой себе.

Ранее, 9 июня, действующий президент США пошутил над бывшим главой государства Дональдом Трампом, заявив, что зовет его на помощь, когда нужно спустить правительственные документы в унитаз.

В ходе беседы телеведущий Джимми Киммел в шутку спросил у американского лидера, какую уборную он использует, когда избавляется от документов: личную или расположенную в офисе Белого дома. На это он ответил, что зовет на помощь Трампа.

Президент США достаточно часто попадает в неловкие ситуации. В иностранных СМИ многократно появлялись новости о том, что Байдену планируют объявить импичмент из-за различных поводов. Так, 28 мая, обозреватель The Spectator Фредди Грэй пришел к выводу о том, что Республиканская партия может объявить импичмент президенту США Джо Байдену на фоне ухудшающейся экономической ситуации в стране.

15 апреля сообщалось, что рейтинг доверия президенту США Джо Байдену опустился до рекордно низких показателей. По данным обобщенного анализа опросов, уровень доверия президенту США составил около 41%.

При этом опрос американского университета Quinnipiac показал, что работу Байдена одобряет только 21% молодых американцев в возрасте от 18 до 34 лет. Эксперты также напомнили, что в 2020 году именно молодые избиратели сыграли «решающую роль» в победе Байдена.

6 апреля бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились и представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность президента США к медлительности в речи и оговоркам как доказательства своей правоты.