Три российские компании отменили дивиденды акционерам в 2022 году. Главное

В четверг, 30 июня, состоялись годовые собрания акционеров (ГОСы) ПАО «Газпром», «Сбербанк» и «Россети», на которых были приняты решения по вопросам о распределении прибыли и о выплате дивидендов за 2021 год. Компании отказались выплачивать дивиденды за прошлый год по ряду причин.

В этот же день должны пройти годовые общие собрания акционеров «Башнефти», «Мечела», «Аэрофлота», ГК «Самолет», «Сургутнефтегаза», НМТП, «РусГидро», «Черкизово», «Алросы» и «Ростелекома».

«Газпром»

«Газпром» решил не выплачивать дивиденды за 2021 год из-за того, что сейчас это делать нецелесообразно. Заместитель председателя холдинга Фамил Садыгов объяснил решение тем, что приоритетами компании сейчас являются реализация инвестпрограммы, включая газификацию регионов РФ, и подготовка к предстоящей зиме. По его словам, компания должна быть готова к выплате налогов в повышенном размере. В результате акции «Газпрома» упали на 30% в моменте.

Эксперты инвесткомпании «БКС Мир инвестиций» заявили «Известиям», что дивиденды — главный фактор привлекательности акций «Газпрома». Отказ от их выплаты лишит инвесторов возможности претендовать на выплаты за 2021 год и создаст риски для выплат в будущем. Директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков сообщил, что «Газпром» перестал быть дивидендной историей в 2022 году.

При этом незадолго до собрания совет директоров компании рекомендовал выплату дивидендов за 2021 год в размере 52,53 рубля на акцию. Сумма, которую должны были отправить на выплату, составляла 1,244 трлн рублей. Это половина скорректированной чистой прибыли группы по МСФО за прошлый год. Такой показатель мог стать рекордным в истории холдинга и в целом в истории российских публичных компаний. «Газпром» выплатил рекордные дивиденды в 2018 году — 16,61 рубля на акцию.

Сбербанк

Акционеры Сбербанка на годовом собрании решили не распределять чистую прибыль за 2021 год и не выплачивать дивиденды на акции. Кредитная организация не выплатит дивиденды впервые с 2000 года.

Владельцы привилегированных акций при невыплате дивидендов по ним смогут голосовать на следующем собрании. Главный акционер «Сбера» — государство — даже с учетом размытия голосов сохранит контрольную долю. Правительству России принадлежит в компании 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале.

Как заявила «Известиям» вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова, решение Сбербанка не выплачивать дивиденды может привести к снижению активности инвесторов на внутреннем рынке и к оттоку капитала.

В апреле Минфин предложил Сбербанку и ВТБ отказаться от выплаты дивидендов за прошлый год. В мае кабмин рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год по обыкновенным и привилегированным акциям «Сбера». Решение приняли после того, как Сбербанк попал под блокирующие санкции Запада.

«Россети»

Также акционеры группы «Россети» решили не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам прошлого года. Причина — отсутствие чистой прибыли, по данным бухгалтерской отчетности компании за тот год. Также было решено не распределять прибыль по результатам минувшего года.