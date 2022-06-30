Рязанскую компанию обвинили в использовании опасных пестицидов

В Ряжском районе Рязанской области установили организацию, которая применяла пестициды I и II классов опасности для человека. Речь идет об АО «Земля».

62INFO.ru пишет о результатах проверки регионального управления Россельхознадзора, которая проводилась 14 июня. Выяснилось, что организация не подавала заявление о регистрации площадок применения агрохимикатов и пестицидов.

Ей объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.

В надзорном органе РИА «7 новостей» сообщили, что для учета партий химикатов создается единая федеральная система. В ней без взимания платы регистрируются юридические лица и индивидуальные предприниматели.