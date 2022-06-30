Байден сказал, что в НАТО вступает Швейцария, а не Швеция

Байден сказал, что в НАТО вступает Швейцария, а не Швеция

2022-06-30 16:39:02

2022-06-30 16:39:02

2022-06-30 16:39:02

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