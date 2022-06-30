Внешний долг РФ снизился на $30 млрд с начала года

По состоянию на 1 апреля 2022 года внешний долг России составил $451,4 млрд. Об этом 30 июня сообщил Центробанк.

С начала года внешние обязательства РФ сократились на $30,7 млрд с $482,1 млрд.

29 июня первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин сообщил, что Россия не объявляла дефолт, а заявления о нем поступают от отдельных аналитических и рейтинговых агентств.

27 июня международное рейтинговое агентство Moody’s объявило о допущении Россией дефолта по внешним долговым обязательствам. Тогда, по словам представителей организации, держатели суверенного долга РФ не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к истечению 30-дневного льготного периода.

Этих же данных придерживается и агентство Bloomberg. Оно выпустило материал, в котором констатировало якобы наступление дефолта в России по внешнему долгу в ночь на 27 июня. Издание отметило, что дефолт носит в основном «символический характер и мало что значит для россиян».

Вопрос о якобы проблемах Москвы с оплатой по внешнему госдолгу возник на фоне западных санкций. Так, 24 мая минфин США не продлил срок действия лицензии OFAC на обслуживание внешнего долга России. Она разрешала трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России. Также были заморожены существенные валютные резервы ЦБ РФ. Западные аналитики заявили о близости РФ к техническому дефолту, так как погашать обязательства страна обязана в валюте.

18 мая министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты. При этом, по его словам, «первый шок» от введенных санкций для российской экономики прошел.

В Кремле неоднократно заявляли, что Запад пытается создать в РФ рукотворный дефолт, однако по факту предпосылок к этому нет, так как у страны есть деньги для обслуживания госдолга.