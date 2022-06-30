Посольство ДНР в России откроется 12 июля

Торжественное открытие посольства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Москве состоится 12 июля. Об этом сообщили 30 июня в пресс-службе МИД ДНР.

Сообщается, что в мероприятии будут участвовать официальные представители России, Луганской Народной Республики (ЛНР), Абхазии, Южной Осетии и Сирии. Кроме того, там побывает и «ряд других аккредитованных в Москве дипломатических представительств зарубежных государств и международных организаций».

Накануне власти Сирии приняли решение признать независимость и суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛДНР). Как сообщило сирийское министерство иностранных дел, это сделано во имя воплощения общей воли и стремления наладить отношения с ЛНДР во всех сферах.

В настоящий момент независимость ДНР и ЛНР, помимо Сирии, признают также Россия, Абхазия и Южная Осетия.

10 мая посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник также заявил о планах открытия как минимум двух консульств ЛНР в российских регионах. По предварительным данным, в помощи сейчас нуждаются граждане ЛНР в тех областях РФ, где беженцев из Донбасса больше всего. Это Ростовская, Воронежская, Белгородская области, а также Краснодар и Крым. Посольству Луганской Народной Республики еще предстоит определить, сколько людей нуждается в помощи и где нужно начать работу.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ.

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