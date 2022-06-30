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Одноклассники запустили новый формат видеоподарков со звездами

Филипп Киркоров, ANNA ASTI, Ваня Дмитриенко, Бурак Озчивит и другие звезды представили новый видеоформат подарков в соцсети
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Фото: Пресс-служба Одноклассники
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Одноклассники первые среди соцсетей представили отдельную витрину подарков в новом видеоформате со звуком. Пользователи смогут бесплатно обмениваться видеоподарками от известных российских музыкантов, актеров театра и кино, а также с фрагментами из культовых турецких сериалов «Великолепный век» и «Черная любовь». Новый формат визуального общения поможет пользователям разнообразить коммуникацию друг с другом, а знаменитостям встроиться в общение своих подписчиков и расширить круг фанатов.

ОК — одна из главных платформ для поздравлений и пожеланий: за 2021 год в соцсети отправили свыше 37 млрд подарков, а на 8 Марта каждая третья женщина в России получает «подарок» в Одноклассниках. Соцсеть последовательно расширяет возможности для коммуникации. Для того чтобы пользователи могли еще ярче выражать свои эмоции и делиться ими с близкими, ОК запустили новый формат виртуальных подарков с видео и звуком. Специально для нового формата подарков ОК записали видео с известными музыкантами, актёрами и телеведущими, которые делают комплименты, желают хорошего дня и поздравляют с праздниками. Кроме того, в новый формат были интегрированы фрагменты шоу «Маска» на НТВ и культовых турецких сериалов от телеканалов «Домашний» и «Ю».

В течение всего июля подарки в новом формате представят более 20 актеров, музыкантов и телеведущих: Сергей Лазарев, ANNA ASTI, Владимир Пресняков, Юлианна Караулова, Саша Попова, Ваня Дмитриенко, Бьянка, группа «5sta Family», Юлия Савичева, Нейромонах Феофан, Роза Сябитова, Анна Банщикова, Екатерина Вуличенко, Елена Бирюкова, Никита Киоссе, Luxor, Юлия Ковальчук, Анита Цой, Глеб Фейгин, Elvira T и другие. Передать теплые пожелания своим близким можно также с фразами от Султана Сулеймана и Хюррем из «Великолепного века» от телеканала «Домашний» и подарками с любимыми сценами Кемаля и Нихан из сериала «Черная любовь» от телеканала «Ю».

Новые видеоподарки можно отправлять бесплатно на любой платформе: в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях на iOS и Android. Найти и выбрать подходящих подарок можно в одноименном разделе соцсети «Летние подарки от звезд». Как и в случае с обычными виртуальными подарками, их можно отправить одному человеку или нескольким друзьям одновременно.

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