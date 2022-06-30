Эксперимент по формированию цифровых дипломов и аттестатов начнется 1 июля

Эксперимент по формированию цифровых документов об образовании начнется 1 июля. Об этом 30 июня сообщили «Известиям» в пресс-службе Рособрнадзора.

Апробация нового механизма проводится Рособрнадзором совместно с Минцифры, Минобрнауки, Минпросвещения, Минкультуры и Минздравом в рамках создания суперсервиса «Цифровые документы об образовании онлайн».

Суперсервис должен обеспечить онлайн-доступ через портал «Госуслуги» к юридически значимым электронным документам об образовании (аттестатам и дипломам). Его создание позволит упростить выдачу гражданам документов об образовании, сократить время и расходы, связанные с оформлением бумажных бланков, минимизировать риски подделки документов об образовании.

Ожидается, что россияне получат постоянный онлайн-доступ к своим документам об образовании и смогут использовать их дистанционно при решении различных жизненных ситуаций, например, при трудоустройстве. Кроме того, не будет необходимости восстанавливать документы в случае их утери или порчи. Запуск сервиса запланирован на 2025 год.

В ходе первого этапа эксперимента будет сформировано около тысячи цифровых аттестатов об основном и среднем общем образовании, затем будет апробирован механизм формирования документов об образовании и о квалификации (дипломов о высшем образовании) на примере около 5 тыс. дипломов. Эксперимент будет проведен после того, как обладатели данных документов получат на руки их бумажные версии.

Также в рамках эксперимента будет отработано взаимодействие между единым реестром цифровых документов об образовании, образовательными организациями, порталом «Госуслуги» и единой системой идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Рособрнадзор подведет итоги эксперимента и направит соответствующий отчет в Минцифры до 25 декабря 2022 года.

Накануне министр юстиции РФ Константин Чуйченко сообщил, что российские ЗАГСы откажутся от бумажного документооборота и перейдут на реестровую модель. Таким образом, гражданам не придется получать свидетельства на бумажном носителе — всё будет в электронном виде. По словам министра, любой государственный орган сможет самостоятельно запросить соответствующие данные и получить выписку.