Порядок получения «детских» выплат упростили в Псковской области

Псковское областное собрание упростило получение выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Соответствующие поправки внесены в региональный закон «О ежемесячной денежной выплате на ребенка от трех до семи лет включительно».

Псковское агентство информации поясняет, что документ разработали для того, чтобы привести закон Псковской области в соответствие с постановлением правительства РФ. Проект предусматривает беззаявительный порядок ежегодного перерасчета размера ежемесячной выплаты, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей.

Глава регионального комитета по социальной политике Ольга Евстигнеева пояснила, что изменения приняты для удобства людей. Если раньше приходилось каждый год приходить в комитет и подтверждать назначение выплаты, то теперь этого делать не придется.

В настоящее время подобную выплату получают более 18 тыс. семей на примерно 23 тыс. детей. На ее предоставление предусмотрено 1,6 млрд рублей, в том числе порядка 1,5 млрд рублей — из федерального бюджета, а 16 млн рублей — из регионального, уточняет Псковская лента новостей.