Реклама
Прямой эфир
Мир
Войска ЛНР и России форсировали Северский Донец возле Лисичанска
Мир
Макрон не исключил новых контактов с Путиным
Мир
Путин исключил преграды со стороны России по вывозу зерна с Украины
Мир
Макрон назвал недопустимыми удары ВСУ по территории РФ с помощью французского оружия
Экономика
Путин заявил об отсутствии у России ограничений на вывоз удобрений
Авто
В России снизилась доля продаж дизельных легковых автомобилей
Мир
В СВР заявили о планах Польши провести структурное расчленение Украины
Мир
Путин пообещал рассказать Видодо о видении России ситуации на Украине
Мир
В Чехии снизилось число желающих помогать беженцам из Украины
Мир
Столтенберг анонсировал проведение следующего саммита НАТО в Литве
Мир
Стоимость газа в Европе достигла отметки в $1600 за 1 тыс. куб. м

Порядок получения «детских» выплат упростили в Псковской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Псковское областное собрание упростило получение выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Соответствующие поправки внесены в региональный закон «О ежемесячной денежной выплате на ребенка от трех до семи лет включительно».

Псковское агентство информации поясняет, что документ разработали для того, чтобы привести закон Псковской области в соответствие с постановлением правительства РФ. Проект предусматривает беззаявительный порядок ежегодного перерасчета размера ежемесячной выплаты, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей.

Глава регионального комитета по социальной политике Ольга Евстигнеева пояснила, что изменения приняты для удобства людей. Если раньше приходилось каждый год приходить в комитет и подтверждать назначение выплаты, то теперь этого делать не придется.

В настоящее время подобную выплату получают более 18 тыс. семей на примерно 23 тыс. детей. На ее предоставление предусмотрено 1,6 млрд рублей, в том числе порядка 1,5 млрд рублей — из федерального бюджета, а 16 млн рублей — из регионального, уточняет Псковская лента новостей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022