МВД сообщило о предъявлении ректору РАНХиГС Мау обвинения в хищении

Ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении денежных средств вуза. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве 30 июня.

«Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств РанХиГС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой и других лиц.

Следствие запросило домашний арест для ректора РАНХиГС. Ходатайство об избрании такой меры пресечения на срок до 7 августа поступило в Тверской районный суд Москвы.

Он обвиняется в совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет лишения свободы.

За день до этого Мау допросили по уголовному делу Раковой, вследствие чего и было принято решение о возбуждении дела.

Сама Марина Ракова на момент начала уголовного процесса занимала должность вице-президента Сбербанка, откуда ушла 4 октября 2021 года. Она стала главным фигурантом дела о хищении более чем 50 млн рублей, о чем стало известно 29 сентября того же года. По данным следствия, Ракова фиктивно устроила на работу 12 сотрудников Фонда новых форм развития образования.