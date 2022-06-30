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МВД сообщило о предъявлении ректору РАНХиГС Мау обвинения в хищении

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Ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении денежных средств вуза. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве 30 июня.

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«Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств РанХиГС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой и других лиц.

Следствие запросило домашний арест для ректора РАНХиГС. Ходатайство об избрании такой меры пресечения на срок до 7 августа поступило в Тверской районный суд Москвы.

Он обвиняется в совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет лишения свободы.

За день до этого Мау допросили по уголовному делу Раковой, вследствие чего и было принято решение о возбуждении дела.

Сама Марина Ракова на момент начала уголовного процесса занимала должность вице-президента Сбербанка, откуда ушла 4 октября 2021 года. Она стала главным фигурантом дела о хищении более чем 50 млн рублей, о чем стало известно 29 сентября того же года. По данным следствия, Ракова фиктивно устроила на работу 12 сотрудников Фонда новых форм развития образования.

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