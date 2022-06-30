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Лавров заявил о желании США ослабить Евросоюз санкциями против России

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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США получают негативный эффект от собственных антироссийских санкций, но Европа страдает от них гораздо сильнее. Вашингтон, возможно, таким образом хочет ослабить Евросоюз (ЕС) как конкурента. Такое мнение высказал в четверг, 30 июня, глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если вы сравните санкции, которые вводят европейские страны против России и Белоруссии, и, с другой стороны, которые вводят Соединенные Штаты, то США в общем-то себя щадят и стараются не очень активничать в тех сферах, которые могут наносить ущерб их экономике», — сказал Лавров журналистам.

Исходя из этого, дипломат сделал вывод, что цель санкционного давления на Москву, активно лоббируемого США, заключается в том, чтобы ослабить не только Россию, но и Европу.

За день до этого замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя запрет Вашингтона на импорт золота из РФ как новый рычаг давления на страну, указал на то, что санкции США дезорганизуют мировое хозяйство. Он подчеркнул, что «в погоне за собственными фантомами, в маниакальном упрямстве навредить Москве» Вашингтон изобретает всё новые и новые ограничения, которые не только нелегитимны, но и разрушительны по своим последствиям.

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Ранее, 28 июня, посол в США Анатолий Антонов отметил, что санкции до предела обостряют глобальные кризисные экономические явления. Дипломат обратил внимание на то, что последствия ограничительных мер стран Запада для мировой экономики выразились в снижении деловой активности, разрушении транспортно-логистических цепочек, замедлении инвестиционных потоков, проблемах на рынках труда, а также в падении реальных доходов бизнеса и населения.

В частности, в Германии антироссийские санкции назвали большой помехой немецкому бизнесу и благополучию населения. При этом, как заявил 30 июня депутат бундестага и представитель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт, никаких результатов ограничения Запада не дали.

В свою очередь, объясняя причины сложившейся ситуации, американский лидер Джо Байден значительно снизил планку самоуверенности. По его словам, США и Евросоюз предполагали, что антироссийские санкции спровоцируют рост цен в энергетическом секторе. Президент отметил, что мог бы ничего не предпринимать в ответ на действия России, однако посчитал отсутствие реакции со стороны Вашингтона и Евросоюза «неправильной» стратегией поведения.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в ряде стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Президент РФ Владимир Путин в апреле отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены, а инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. При этом Россия успешно справляется с санкциями.

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